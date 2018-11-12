Çaldıran modern hayvan pazarına kavuşuyor

Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından 7 bin 800 metrekare alan üzerinde bin 500 baş kapasiteli projelendirilen hayvan pazarının yapılması için çalışmalar başlatıldı.

İlçenin Kırguli mevkiinde günümüz koşullarına uygun olmayan hayvan pazarının yerine yapılması planlanan hayvan pazarı için çalışmaların startı verildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıran ilçesinde canlı hayvan fiyatı oluşumunda üretici etkisinin ve rekabet kapasitesinin arttırılarak hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla 'Çaldıran Belediyesi Hayvan Pazarı Alanı' projesini hazırladıklarını söyledi. Tekin Dundar, "Hayvancılık, ilçemiz için en önemli iktisadi faaliyet alanını oluşturmaktadır. Ancak, pazarlama aşamasında sağlıklı fiyat oluşmadığı için yetiştiriciler büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Bu nedenle, kurulacak olan canlı hayvan pazarı bir yandan yetiştiricilerin diğer yandan sektörde faaliyet gösteren diğer işletmelerin sürdürülebilir bir faaliyet yapmaları teşvik edilecektir. Toplam 7 bin 800 parsel alanı içerisinde bin 440 metrekare çelik konstrüksiyon olarak planlanan pazarda; dört tarafı açık, her biri 50 metrekare olan 46 adet küçükbaş hayvan padoğu yapılacak. Padoklar galvanizli demirden yapılacak. Her padokta 1 adet devirmeli hayvan suluğu yapılacak. Hayvan pazarı görevlisi ve veteriner hekimin hizmet verebileceği 200 metrekare tek katlı betonarme bina yapımı tamamlanmıştır. Çaldıran ilçesinin kuzey doğusunda ilçeye 4 kilometre mesafede, tüm köylerin kolay ulaşabilecekleri Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesi sınırları içerisinde yapımına başlanan hayvan pazar alanının imalatları yüzde 50 tamamlandı. Günde aynı anda bin 500 küçükbaş hayvan, tesis edilen hayvan pazarında satışa sunulabilecektir" dedi.