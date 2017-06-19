Çaldıran Ovasında taşkın riski azaltılıyor

Açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Van’ın da nasibini aldığını söyledi. Acu, “Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında bulunan Van’ın 2003-2019 yılları arasında tamamlanan ve tamamlanacak projeler ile 441 bin 300 dekar zirai alanın sulamaya açılması, sulamaya açılan alanlardan 153 milyon 526 bin TL gelir artışı, 247 adet yerleşim yerinin ve bin 200 dekar arazinin taşkınlardan korunması, HES’lerin kurulu gücünün 44,76 MW’a çıkarılması ve 179 milyon kWh yıllık hidroelektrik enerjisi üretimi hedeflenmektedir’’ dedi.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu; çalışmalara hızla devam ettiklerini belirterek, “Van-Çaldıran Ovası Drenaj Projesi iki kısımdan oluşmaktadır. 1. kısımda 33 köy, 2. kısımda ise Çaldıran ilçe merkezi ile 18 köyü kapsamaktadır. Proje ile taşkın, yeraltı ve yerüstü sularını yerleşim yerleri ve tarım arazilerinden uzaklaştırmak amacıyla 24 kilometre Karasu Çayı ana kolu ve 110 kilometre yan derelerinin ıslah edilmesi sağlanacaktır. 1. kısım çalışmaları kapsamında 33 köyün taşkın, yeraltı ve yerüstü sularını yerleşim yerleri ve tarım arazilerinden uzaklaştırmak amacıyla 85 adet ıslah sekisi, 42 adet yol geçişi, 8 adet tersip bendi ile bu yerleşim yerlerine ait dere ıslah çalışmaları yapılmaktadır. 2. kısım çalışmaları kapsamında ise Çaldıran ilçe merkezi ve 18 köyün taşkın, yeraltı ve yerüstü sularını yerleşim yerleri ve tarım arazilerinden uzaklaştırmak açılanmaktadır” diye konuştu.

Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Çaldıran ilçe merkezi ile birlikte 51 adet köyün yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin taşkın riskinin azaltılacağını belirten DSİ Genel Müdür Acu; “Bu projenin yapılmasında en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.