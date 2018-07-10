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10 Temmuz 2018 17:30

Çaldıran’a modern mezbahane

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından talep edilen ve Van Büyük Şehir Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında ilçeye kazandırılacak modern mezbahanenin yapımına başlandı.

Çaldıran’a modern mezbahane

10 Temmuz 2018 17:30


Çaldıran Belediyesi, sağlıksız koşullarda yapılan hayvan kesimlerinin önüne geçmek için modern bir mezbahanenin yapımı için yaptığı girişimler sonuçlandı. İlçede hayvan kesiminin sağlıksız ortamlarda yapıldığı ve etin vatandaşlara satıldığını belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Çaldıran ilçemiz, hayvancılığın merkezlerinden biridir. İlçe halkımız, sağlıksız koşullarda yapılan kesimler sonucu et tüketmekteydi. Bunun önüne geçmek için ilçemizde modern bir mezbahaneye ihtiyaç duyulmaktaydı. Van Büyükşehir Belediyesi ve DAP’a gerekli müracaatların ardından projemiz kabul edildi. Şehit Binbaşı Cesur Kıvanç Mahallemizin Kırguli mevkiindeki hazine arazisinde 2 bin baş kapasiteli modern hayvan pazarımızın yapılacağı yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda mezbahanenin yapımına da başladık. İki katlı şekilde olacak olan mezbahanemizin tabanı 200 metrekare olacaktır. Esnaflarımız rahat ve temiz bir ortamda çalışma imkanı bulacaklar. Burada hayvan kesimleri için alanlar bulunacaktır. Hijyenik bir ortamda veteriner hekimlerimizin kontrolünde yapılacak kesimlerle vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve kaliteli et sunabilme imkanını elde etmiş olacağız. Mezbahanemiz, modern hayvan pazarı alanımızın da yapılmasıyla bu yaz mevsiminde hizmete açılacaktır” dedi.




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