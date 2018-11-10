Çaldıran'da 10 Kasım Atatürk'ü anma programı

yıl dönümünde Van'ın Çaldıran ilçesinde de düzenlenen programla anıldı.

Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması bayrakların yarıya indirilmesiyle devam etti. Saat 09,05'te ise tüm ilçede siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anma programı daha sonra Yavuz Sultan Selim İlkokulu Konferans Salonunda devam etti. Burada öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, Atatürk'ün hayatını anlatan slayt gösteriler, 10 Kasım oratoryosu ve skeç gösterileri ile son buldu.

Programda bir konuşma yapan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıl dönümünü anmaktayız. Gazi Mustafa Kemal paşa ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Önderimizin hatıralarını, anılarını izlerken ülkemiz için ne kadar çok fedakârlık ve özveride de bulunulduğunu daha iyi anlıyoruz. Ülkemizi canları pahasına feda ederek bizlere bu güzel ülkeyi armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla anarken, gazilerimize sağlık dolu yasam diliyorum” dedi.

Törene Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Cumhuriyet Savcısı Ali Saban, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, 1. Hudut Tabur Komutan Vekili Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız, şehit aileleri ve gaziler, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.