Çaldıran’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ programı

Yavuz Sultan Selim İlkokulunun konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 15 Temmuz konulu film gösterisiyle devam eden programda konuşan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Bundan iki yıl önce dış güçlerin emri ile ülkemizi perişan etmek isteyen dindarlık kisvesine bürünmüş hainlerin menfur bir darbe girişimi olmuştu. Ancak bu necip milletimiz, bu hainlik karşısında dimdik durarak onların hainliklerini bertaraf etti. Din kisvesine bürünmüş bu hainler, ellerine geçirdikleri eğitim kurumları ile neslimizin bir kısmının beynini, dinini ve vicdanını kirletmiştir. Çocuklarımızın bu tür hain emelleri olanların hain pençelerinden kurtulması için hükümetimiz gerekli önlemleri almış ve halen almaya devam etmektedir. Dış güçlerle işbirliği içinde dinimizi, inancımızı, birliğimizi ve dirliğimizi ve hatta bağımsızlığımızı tehdit eden bu hainlerin kurdukları tuzaklar karşısında gayet uyanık olmak zorundayız. Aksi halde bağımsızlığımızı, devletimizi ve dinimizi kaybetmek durumunda kalırız. Din kisvesine bürünmüş hainler, tarih boyunca eksik olmamıştır. Bizim neslimizi onların pençesinden kurtarmak için Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünneti rehberliğinde din eğitimini yaygınlaştırmak ve din adına ortaya çıkıp vatanı ve milleti parçalamaya gayret eden hain oluşumların oyunları boşa çıkartılmıştır. Müslümanlar olarak Kur’an-ı Kerim’e ve Sahih Sünnete bağlanmalı, bu iki temel kaynağa ters düşen bütün kişi ve yaklaşımları ret etmeliyiz” dedi.

İlçe Müftüsü Fikri Göncü ise, Peygamber Efendimiz tarafından biz Müslümanlara iki temel kaynak bırakıldığını belirterek, “Bu iki temel kaynağa gerekirse dişlerimizle sarılmamız gerekmektedir. Bu menfur girişimlerin bu ülkede bir daha neşv-ü nema bulmaması için sizin ihlaslı gayretlerinize ihtiyacımız vardır. Son zamanlarda bazı sözde din adamları konusunda beslenen mübalağalı yaklaşımlar, iki asıl kaynak olan Kur’an ve sünneti gölgede bırakmış, dini inancımız cahillerin elinde şekillenerek en büyük günah olan şirk dalgaları zuhur etmiştir. Din kisvesi altında bu necip milleti kandıran hain terör örgütü başı feto, dini cehaletin artmasını fırsat bilerek arkasına haçlıları ve bütün ehl-i küfrü bu milletin evlatlarını kandırarak onları vatanına, milletine ve hatta dinine ihanet eden bir oluşum haline sokmuştur. Bu milletin evlatları nasıl olurda Allah Resulüyle her gece görüştüklerini iddia eden cahilce hezeyanlara kulak verir hale gelirler. Nasıl olurda Allah Resulünün mübarek ruhunu kendi kamyonlarına bindirecek kadar adileşirler. Nasıl olurda dizilerde bu tür hezeyanları sergilerler ve bu necip millet bu tür cahilliklere pirim verir. Demek ki bizler din eğitimi konusunda bir yerlerde hata etmişiz. Bu hezeyanların gösterimi esnasında bir ülke topyekun ayağa kalkmıyorsa, bir oturup düşünmemiz gerekir. Acaba biz nerede hata ettik?” diye konuştu.

Göncü, bu necip millete bir daha aynı acıları göstermemesi için Allah’a dua ve niyazda bulunmasıyla program sona erdi.