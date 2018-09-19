Çaldıran'da 19 Eylül Gaziler Günü

Van'ın Çaldıran ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Çaldıran Kaymakamlığı önünde düzenlenen program; Atatürk büstüne çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından program öğretmen evince devam etti. Hükümet konağı önündeki programın ardından Çaldıran Öğretmelerevi'nde şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ”Vatanın ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bekası için mücadele eden aziz gazilerimizi selamlıyorum. Bu ülke şehit ve gazilerimizin sayesinde ayakta olduğu gibi ülkemizin her yerinde şehit ve gazilerimizin kanı bulunmaktadır. Devletimiz bu gün olduğu gibi yarınlarda da şehit yakınları ve gazilerimizin yanında oldu olmaya da devam edecektir. Aziz şehitlerimizi minnetle anarken gazilerimize sağlık dolu bir yaşam diliyorum” dedi.

Programa Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Tabur Komutanı Piyade Yarbay Sezgin Tosun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Saban, İlçe Emniyet Amiri Korkmaz Polat, Çaldıran Belediye Başkan yardımcısı Lütfullah Yılmaz, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.