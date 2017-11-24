Çaldıran’da 24 Kasım Öğretmenler Günü

Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından Çaldıran Anadolu Lisesinde program devam edildi. Buradaki programa Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Türker Cice, 1. Hudut Tabur Komutan Vekili Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Alp Şevket Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Arslan, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç, kamu kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bir konuşma yapan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmen Günü’nü kutlayarak, “Öğretmenlik mesleği, diğer mesleklerle karşılaştırıldığında çok fedakarlık ve azim gerektiren bir meslektir. Herkesin yapabileceği bir görev değildir. Günümüzde insanlar kendilerine zaman ayıramıyorlarken, emek harcamıyorken, bir öğretmen bazen yirmi, bazen elli kişilik sınıflarda öğrencilere fedakarlık yaparak emek harcamak durumda kalıyor. Artık öğrenci her türlü çevresel etkinin altında kalmaktadır. Bu maalesef nesillerimizi, genç simalarımızı zehirlemektedir. Teknolojin gelişmesi ile küçük yaşlara bile erişiyor olması hem avantaj hem de kontrolsüz olduğu zaman da maalesef olumsuz etkilemektedir. Bu şartlar altında siz değerli öğretmenlerimize daha büyük görevler ve sorumluluk düşmektedir. Görev yaptığınız bölge ve toplumsal yapı itibari ile sorumluluğunuz daha büyük görev arz ediyor. Çünkü çocuk sayısının fazla olması, çekirdek evlerin kalabalık olmasından bu çocukların kontrolsüz olmasına neden oluyor. Okulda da bu kontrol, disiplin sağlanmazsa, bu çocukları kendi ülkemiz için mutlaka vaktinde kullanmamız lazım ki ülkeye birer kaliteli birey yetiştirebilelim. Yoksa telafisi güç durumlarla karşılaşabiliriz. Hepinizin bu anlamda gerekli çabaları harcadığınıza eminim, çünkü bu hepimizi, herkesi ilgilendiren hayati bir konudur. Bu konunun merkezinde de siz öğretmenlerimiz varsınız. Bu özel günde hepinizin özel gününü kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Tecrübeli öğretmenler adına Yavuz Sultan Selim İlkokulu Müdürü Yılmaz Çoban, yeni atanan öğretmenler adına da Hafsa Hatun Kız Yatılı Bölge Ortaokulu sınıf öğretmeni Kübra Öztürk’ün yaptığı konuşmaların ardından şiirler okunarak, slayt gösterisi yapıldı.

Şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardında Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar ve beraberindekiler, Hafsa Hatun Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda verilen öğle yemeğine katıldılar.