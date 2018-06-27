Çaldıran’da 3 at sırtına 7 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Bu çalışmalar kapsamında Çaldıran İlçesi Beydoğan Mahallesinde konuşlu bulunan Sedat Nezih Özok Piyade Hudut Karakol Komutanlığınca gece saatlerinde devam eden gözetleme faaliyeti esnasında İran tarafından 3 at ile 1 şüphelinin giriş yaptığının fark edildiği belirtilen açıklamada, Bunun üzerine harekete geçen hudut birliklerince yapılan müdahalede 1 İran uyruklu şüpheli ile 3 at ve atların üzerinde bulunan yüklerin içerisinde 7 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi. Çaldıran İlçesi Yukarıgülderen Jandarma Komutanlığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli İran uyruklu şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi.