Çaldıran’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk anıtına çelenk bırakılması, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Topçu Teğmen Gökhan Acar’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ile devam eden tören, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar’ın tebrikleri kabul etmesiyle sürdü. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Dündar, bin yıl önce yaşanan coğrafyada İslam ve gayri İslam saflarının mücadele ettiğini ve bu mücadelenin hâlâ da devam ettiğini vurgulayarak, “Zaman zaman şeklini kılıç ve kalkanla ortaya koyan, zaman zaman ekonomik saldıralar ve terörle devam eden bu mücadele bitmedi, bitmeyecektir. Çünkü bu kainat, hak ve batıl üzerine kurulmuştur. Özellikle İslam’ın sancaktarlığını yapmış olan bu coğrafyada, rahatlık ve huzur vermeyen unsurlar bulunmaktadır. Bu mücadeleyi dün atalarımız, bu gün bizler, yarın çocuklarımız yapacaklardır. Allah hiçbir zaman ülkemizi ve aziz milletimizi hak yolundan, İslam sancaktarlığından ayırmasın. Allah bu mücadeleyi İslam coğrafyasına nasip etmiş ve bizler de bu mücadelede görev yapmakla mükellefiz. Yeri gelir malımızla, yeri gelir canımızla, yeri gelir çocuğumuzla bu mücadeleyi yapmak zorundayız. Yoksa gaflete giren diğer milletler gibi bizler de yok olur gideriz. Bugün milyarlara varan Müslüman topluluğunda sadece sesini yükselten tek ülke Türkiye Cumhuriyeti’dir. Çok şükür geçmişte olduğu gibi mazlumun yanında yer alan, bu sancaktarlığı yapan tek ülke bizim devletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bize düşen bu hak yolda devletimize, liderimize sahip çıkmaktır” dedi.

Törene, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Cumhuriyet Savcısı Ali Saban, 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Sezgin Tosun, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.