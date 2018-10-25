Çaldıran'da 370 nüfuslu mezraya bordürlü kilitli parke taşı döşeniyor

Van'ın Çaldıran ilçesinde Kalkandelen Mahallesine bağlı Oruçlu mezrasında bordürlü kilitli parke taşı yol yapımına başlandı.

Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün aplikasyon çalışmalarının ardından 50 hane 370 nüfuslu mezraya bordürlü kilitli parke taşı yapımına başlandı. D975 uluslar arası yolu üzerinde bulunan Kalkandelen Mahallesine bağlı Oruçlu mezrasında ikamet eden vatandaşların bozuk olan stabilize yolların kullanılmasına kayıtsız kalmayan İlçe Belediye Başkanlığı yapılan aplikasyon çalışmalarının tamamlanması ile birlikte 5 bin 661 metrekare bordürlü kilitli parke taşı yol yapımına başladı. Sürekli mahalleleri ziyaret ederek eksiklikleri yerinde tespit ettiklerinin ardından sorunlarının hemen giderildiğini belirten Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ”Çaldıran ilçemizde her fırsatta mahalle ve mahallelerimize bağlı mezraları gezerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor ve eksiklerin giderilmesi için hemen çalışmalarımıza başlıyoruz. Kalkandelen Mahallemize bağlı 50 hane ve 370 kişin yaşadı Oruçlu mezramızın sakinleri zaman aşımına uğramış bozulan stabilize yolları kullanmaktaydılar. Stabilize yollar yaz mevsiminde toz, yağışlı havalarda da çamur deryasına dönüşmekteydi. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün yaptıkları aplikasyonların tamamlanmasının ardından 5 bin 661 metrekare bordürlü kilitli parke taşı yol yapımına başladık. Bir kaç gün içinde tamamlanmasını hedeflediğimiz mahalle arasındaki cadde ve sokakların kilitli parke taşı yollara döşenmesi ile birlikte burada ikamet eden vatandaşlarımızın hayır duasını almış olacağız” dedi.

Mahalle sakinleri şimdiye kadar ilk defa cadde ve sokaklarının bordürlü kilitli parke taşları ile döşendiğini belirterek bundan sonra toz ve çamurdan kurtularak mahalle arasındaki ulaşım sorunlarının tamamen ortadan kalkmasından dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirerek yetkililere teşekkür ettiler.