Çaldıran'da 41 noktada yol çalışması

Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından ilçenin 41 farklı noktasında yürütülen bordürlü kilitli parke taşlı yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü teknik kadrolarının yaptıkları aplikasyon ve altyapı çalışmalarının ardından yürütülen yol yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminden önce yol yapım çalışmalarını tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sunmayı planlıyor. İlçede farklı 41 noktada yürütülen yol yapım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Sezonun başlaması ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğünün yaptığı aplikasyon ve altyapı çalışmaların tamamlaması ile birlikte bordürlü kilitli parke taşlı yol çalışmalarına başladık. İlçemizin merkez ve kırsal mahallelerindeki yollar tamamen kullanılamaz haldeydi. Yapılan tespitlerin ardından yol yapım çalışmalarımıza başladık. İlçemizde merkez ve kırsal mahallelerimizin 41 farklı nokrasında yol yapım çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir” dedi.

Göreve başladıkları günden bu yana ciddi anlamda kalıcı hizmetlerle birlikte bordürlü kilitli parke taşlı yol çalışmaları olduğunu ifade eden Başkan Vekili Dundar, “Yapılan yol çalışmalarının tamamlanması ile vatandaşlarımızın ulaşım sorununu çözmüş olacağız. Şu an yapımı devam eden ve tamamlanmasını kısa sürede planladığımız 41 farklı noktadaki çalışmalarla vatandaşlarımız ilk defa tanışacaklar. Bu mahallelerimizde bugüne kadar herhangi bir yol hizmeti yapılmamıştı. Burada kullanılan yollar, yıllar öncesinde yapılmış stabilize ve zamanla aşıma uğrayarak tamamen kullanılamaz haldeki yollardı. Yaptığımız çalışmanın tamamlanması ile birlikte vatandaşlarımızın yol çilesine son vermiş olacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Çaldıran Belediyenin 41 farklı noktadaki çalışmalarını değerlendiren vatandaşlar ise, son iki yılda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ciddi anlamda hizmetler yapıldığını belirterek, “İlk defa tanıştığımız hizmetlerden dolayı yetkililere teşekkür ediyoruz. Yollarımız yıllar öncesinde yapılan ve kullanılamaz haldeydi. Yazın toz, kışın ve yağışlı havalarda ise çamur deryasına dönüşerek ulaşımımız ciddi anlamda aksamaktaydı. Yollarla birlikte ilk defa birçok hizmetle yeni tanıştık. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” diye konuştular.