Çaldıran'da 670 nüfuslu Sungur mahallesi parke taşları ile süsleniyor

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Vekili Tekin Dundar'ın talimatı ile Sungur Mahallesi bordürlü kilitli parke taşı yol yapımına başladı.

Çaldıran ilçesinde ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta İran sınırı yakınında bulunan Sungur Mahallesinde Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan aplikasyon çalışmalarının ardından 7 bin 500 metrekare bordürlü kilitli parke yapımına başlandı. 80 hane 670 vatandaşın ikamet ettiği Sungur mahallesine kalıcı bir hizmet götürdüklerini belirten Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ”Sungur mahallemiz İran sınırına yakın bir bölgeye bulunuyor. Kırsal mahallemizde bu güne kadar kalıcı bir yol çalışmasını yapmak bizlere nasip oldu. İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulanan 80 hane ve burada 670 vatandaşımız yaşıyor. Ancak bu vatandaşlarımız şimdiye kadar topraktan yapılmış yolları kullanmaktaydılar. Günümüz yüz yılına yakışmayacak koşullarda kullanılan yolları yerinde inceledik. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğümüzün teknik kadrosuna çağımıza uygun yeni yolların yapılması talimatını verdik. Yapılan aplikasyon çalışmalarının ardından hemen yol yapımına başladık burada hem de cadde ve sokaklara 7 bin 500 metrekare bordürlü kilitli parke taşı yapımına başladık. Yol çalışmasını bir hafta gibi kısa bir sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlçemizde çalışma mevsimi olarak zamanla yarışıyoruz ilçemizde bulunan mahallelerimizin yollarını parke taşları ile süsleyerek ilçemizde ki yol sorununu tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarda bizlere desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Sungur Mahallesi sakinleri ise, “Bu güne kadar topraktan yapılmış yolları kullanıyorduk. Bir aracın geçmesi ile birlikte mahallemiz toz toprak içinde kalıyordu. Bu hizmetin bize gelmesi ile birlikte modern bir köy havasında yaşayacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dediler.