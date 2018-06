Çaldıran’da 75 yataklı devlet hastanesinin yapımına başlandı

Nüfus yoğunluğu bakımında Van’ın büyük ilçeleri arasında yer alan Çaldıran ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ın girişimleri sonucu ihalesi yapılan 75 yataklı hastanenin temel kazısına başlandı. Kazıları yerinde inceleyen ve ihaleyi alan firma yetkililerinden bilgi alan Dundar, “Hizmet veren ve yetersiz kalan devlet hastanesi, D statüsünde olup sınırlı sağlık hizmeti verebilmekteydi. Bundan sonra Çaldıranlı vatandaşımız, tüm hizmetleri kendi devlet hastanesinde alacak. Başka il ve ilçelere gitmeye ihtiyaç duymayacak” dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıran’a her zaman kalıcı hizmetlerin yapılmasından yana olduklarını ve bunu yapmaya devam edeceklerini söyleyerek, “İlçemizde D statüsünde olan ve belli sağlık dallarında hizmet veren 25 yataklı bir hastanemiz mevcut. Ancak bu yetersiz kalmaktaydı. İlçemizdeki vatandaşlarımız ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini ilçe dışındaki hastanelerde almaktalar. Bizler bu hizmetin ilçemizde vatandaşlarımıza sunulabilmesi için C statüsünde yapılan ve her türlü sağlık hizmetini sunabilecek hastanenin yapımı için gerekli makamlara girişimlerde bulunduk. Hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığımız, Çaldıran için gerekli yardımlarda bulunarak hastanemizin yapımına başladık. Hastanemiz, Kırguli mevkiinde bulunan eski hastanemizin hemen arakasında 89 bin metrekare alanda 14 bin metrekare kapalı alana sahip 5 kat olarak yapılmasına karar verildi. Çaldıran’daki kış şartlarına uygun olacak olan hastanemizin bugün temel kazı çalışmaları yapılmaya başlandı. İlçemizdeki vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Yeni yapılacak hastanemiz C statüsünde olup 4 ameliyathanesi; göz, kardiyoloji, ortopedi, üroloji, kadın doğum, çocuk hastalıkları ve diğer tüm uzmanlık alanlarının da hizmet sunabileceği bir hastane olacaktır. Eski hastane binamızdaki hastaneyi de ek bina olarak kullanmamız halinde Çaldıran’daki yatak sayımız 100’e yükselerek, vatandaşlarımız tüm sağlık ihtiyaçlarını kendi evlerinin kapısında karşılamış olacaklardır. Hastanemizin kazı çalışmalarının bitimi ile birlikte temel atmasının ardından 15 ay içinde bitirilmesi hedefleniyor. Hastanemizin yapımı ile bitlikte sağlık personelleri için de 10 dairelik lojman da yapılacaktır” diye konuştu.