Çaldıran'da 93 gram metamfetamin ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde narkotik köpeği Lisa'nın da katıldığı operasyonda 93,2 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarının alınması üzerine konu ile ilgili alınan arama kararı doğrultusunda T.B. isimli şüphelinin işlettiği markete düzenlenen operasyon sonucu 51 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ile birlikte, uyuşturucu tartmak için kullanıldığı değerlendirilen 2 adet hassas cep terazisi, 15 adet 9mm mermi, 2 adet 27 PT 311 sayılı mühürsüz plaka ele geçirildi. Olayla ilgili T.B. ile F.B. isimli şahıslar işlemleri için polis merkezine getirildi. Yapılan tahkikat sonucu F.B.'ye ait olduğu değerlendirilen arsada Narkotik Dedektör Köpeği Lisa ile yapılan aramada 42.02 gram olmak üzere toplamda 93,2 gram uyuşturucu olduğu düşünülen madde ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan T.B. ve F.B. isimli şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Ayrıca F.B. isimli şahsın üzerinden çıkan sahte sürücü belgesine istinaden "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan ayrıca işlem yapıldı.