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12 Temmuz 2017 13:43

Çaldıran’da altyapı çalışması

Van’ın Çaldıran Belediyesi ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Aşağı Ayrancı Mahallesi’nde kanalizasyon çalışmalarına başlandı.

Çaldıran’da altyapı çalışması

12 Temmuz 2017 13:43


40 hane ve 400 nüfusu bulunan Aşağı Ayrancı Mahallesi’nde VASKİ ile Çaldıran Belediye Başkanlığının yaptığı ortak çalışma sonucu bin metrelik kanalizasyon hattı döşemek için çalışmalara start verildi. Bir hafta içinde kanalizasyon çalışmalarının bitirilmesini hedeflediklerini dile getiren Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “İlçemizde merkez mahallelerin dışında kanalizasyon hizmeti bulunmamaktadır. İlçe merkezimizde Recep Tayyip Erdoğan Mahallemizde 12 kilometrelik kanalizasyon çalışmasını bitirerek şimdi de Aşağı Ayrancı Mahallemizde kanalizasyon çalışmasına başladık. Çaldıran Belediyesi olarak hedefimiz, ilçemizde bulunan tüm mahallelerimizde su ve kanalizasyon sorunlarını çözerek, yaşanılabilecek bir ilçe haline getirmektir. Aşağı Ayrancı Mahallemizde başlattığımız bin metrelik kanalizasyon çalışmamızın bir hafta içinde bitirilmesini hedefliyoruz” dedi.




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