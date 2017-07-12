Çaldıran’da altyapı çalışması

40 hane ve 400 nüfusu bulunan Aşağı Ayrancı Mahallesi’nde VASKİ ile Çaldıran Belediye Başkanlığının yaptığı ortak çalışma sonucu bin metrelik kanalizasyon hattı döşemek için çalışmalara start verildi. Bir hafta içinde kanalizasyon çalışmalarının bitirilmesini hedeflediklerini dile getiren Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “İlçemizde merkez mahallelerin dışında kanalizasyon hizmeti bulunmamaktadır. İlçe merkezimizde Recep Tayyip Erdoğan Mahallemizde 12 kilometrelik kanalizasyon çalışmasını bitirerek şimdi de Aşağı Ayrancı Mahallemizde kanalizasyon çalışmasına başladık. Çaldıran Belediyesi olarak hedefimiz, ilçemizde bulunan tüm mahallelerimizde su ve kanalizasyon sorunlarını çözerek, yaşanılabilecek bir ilçe haline getirmektir. Aşağı Ayrancı Mahallemizde başlattığımız bin metrelik kanalizasyon çalışmamızın bir hafta içinde bitirilmesini hedefliyoruz” dedi.