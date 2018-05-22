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22 Mayıs 2018 14:12

Çaldıran’da altyapı çalışması

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), ilçelerde altyapı sorunlarını en aza indirmek için yoğun bir tempoyla çalışıyor.

Çaldıran’da altyapı çalışması

22 Mayıs 2018 14:12

Bu kapsamda Çaldıran’da içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.


Çaldıran’da devam eden çalışmaları yerinde inceleyen VASKİ Genel Müdür Ali Tekataş, çalışmaların zamanında ve istenen kalitede yapılması için yüklenici firma yetkililerini de uyardı. “Halkın parası ile yapılacak işlerin onların istifadesine sunulması için de azami dikkat ve gayret gerekiyor” diyen Tekataş, “Biz halkın hizmetinde ve onların ihtiyaçları doğrultusunda hareket ediyoruz. Amacımız ilçelerde altyapı eksikliklerini gidererek, halka en iyi hizmeti sunmaktır. Çaldıran’da devam eden çalışmalarımızın bitirilmesiyle su ve kanalizasyon sorunu önemli ölçüde çözülmüş olacaktır” şeklinde konuştu.


Genel Müdür Tekataş, yaptığı saha incelemesinin ardından Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ı da ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.


Dundar da, yapılan çalışmalardan dolayı VASKİ’ye teşekkür etti.




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