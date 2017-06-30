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30 Haziran 2017 17:09

Çaldıran’da aylık istişare toplantısı

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar başkanlığında aylık istişare toplantısı yapıldı.

Çaldıran’da aylık istişare toplantısı

30 Haziran 2017 17:09


Sosyal Hizmet Merkezinin toplantı salonunda yapılan toplantıya Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Aksoy, belediye başkan yardımcıları Alp Aksoy ve Kamil Değirmenci, Çaldıran Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Minel Gül, VASKİ Çaldıran Şubesi Müdürü M. Nuri Çiftçi ile bazı kurum müdürleri katıldı. Aylık yapılan değerlendirme toplantısında yapılan ve yapılacak hizmetler değerlendirilirken, mahalle muhtarları tek tek söz isteyerek sorun ve ihtiyaçlarını dile getirdiler.


Toplantıda konuşan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçede belediye ve kaymakamlık olarak hizmetlerinin devam ettiğini belirterek, “Hizmetlerin yapılması için halkımız sizleri muhtar olarak seçmiş. Sizler onları temsilen buradasınız. Hizmetlerin yapılması ve halkımıza ulaşabilmesi için hepimize pay düşmektedir. Herkesin taşın altına elini sokması gerekmektedir. İlçemizde kalıcı dev projeler hazırladık. Bir kısmı kabul edildi, bir kısmı makamlarca onay beklemektedir. Biten projelerimiz arasında meslek yüksek okulumuz onaylandı. İlçemizin koşul ve şartlarına göre uygun bölümler YÖK tarafından belirlenecek. Meslek yüksek okulumuz kurulma aşamasında, ancak 2018 yılında tercih kılavuzunda yer alarak eğitime başlayacaktır” dedi.


İlçeye doğalgazın gelmesi konusundan işlem ve müracaatlarının kabul gördüğünü ve EPDK tarafından bir hafta gibi yakın zaman içinde sonuçlanmasını beklediklerini dile getiren Dundar, “Çaldıran’da bulunan ancak yetersiz kalan merkez caminin yıkım çalışmalarına başlayarak 2000 kişilik tek kubbe ve dört minareli eşsiz bir cami yaparak halkımızın ibadetini rahat yapmasını sağlayacağız inşallah. Yanıktaş bölgesinde sıcak asfalt çalışmalarımız başlamış. Bozulmuş asfalt yollarımıza hızla yama yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Mahallelerimizde bulunan ve kangrene dönen su problemini VASKİ yetkilileri ile her zaman temas halindeyiz, en kısa zamanda kayıt dışı su kullanan vatandaşlarımızı ikaz ederek boşa akıtılan suyun önüne geçerek bu sorunu da çözmeye çalışıyoruz” diye konuştu.




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