Çaldıran’da bayramlaşma töreni

Van Yolu Caddesinde bulunan bir kafede Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar’ın ev sahipliğini yaptığı törene AK Parti Van Millet Vekili Burhan Kayatürk, Çaldıran 1. Hudut Tabur Komutanı Yarbay Ramazan Çokkıyak, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Koç, siyasi parti ilçe başkanları, 70 mahalle muhtarı, daire amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayramlaşma sırasında bir konuşma yapan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, "On bir ayın sultanı olan Ramazan ayını geride bırakarak sağlık ve huzur içerisinde hep beraber milletçe Ramazan bayramına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan bayramı dayanışmanın, birlik ve beraberliğin bir göstergesidir. Bayramlar, manevi ve dini duyguların inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, paylaşımların en üst seviyede yaşandığı küskünlerin barıştığı günlerdir. Ramazan bayramının barış, huzur ve kardeşlik içerisinde geçme dileğinde bulunarak bayramın tüm halkımıza huzur bereket getirmesi temennisinde bulunuyorum" dedi

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dündar ve beraberindekiler bayramlaşma töreni ardından Çaldıran İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çaldıran 1. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret ederek asker ve polislerle bayramlaştı.