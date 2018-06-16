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16 Haziran 2018 17:12

Çaldıran’da bayramlaşma töreni

Van’ın Çaldıran ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Çaldıran’da bayramlaşma töreni

16 Haziran 2018 17:12


Bir kafede düzenlenen bayramlaşma törenine İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Savcı Ali Şaban, Adli Hakim Musa İncekan, Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 1. Hudut Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Yusuf Kaplan, Jandarma Asayiş Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törende misafirlerle tek tek bayramlaşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dundar, "On bir ayın sultanı olan Ramazan ayını geride bırakarak bugün burada hep birlikte bayramın coşkusunu yaşamaktayız. Rabbim tüm inananların ibadet ve dualarını kabul etsin. Bu duygularla bayramın ülkemize, ilçemize ve tüm İslam alemine huzur, barış getirmesini temenni ediyor, bayramların; birliğimizin ve beraberliğimizin pekiştirilmesine katkı sunmasını ve kardeşlik duyguları içinde geçmesini temenni ediyorum" dedi.


Bayramlaşma töreninin ardından Kaymakam Dundar ve beraberindekiler İlçe Emniyet Müdürlüğü, 1. Hudut Tabur Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığına giderek asker ve polislerle bayramlaştı.




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