Çaldıran’da bayramlaşma

Sabah saatlerinde Vanyolu Caddesi üzerindeki bir cafede düzenlenen bayramlaşma törenine Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Cumhuriyet Savcısı Ali Saban, Adli Hakim Musa İncekan, 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Kıdemli Binbaşı Sezgin Tosun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Aksoy, kamu kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileriyle muhtar ve vatandaşlar katıldı. Burada vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Tekin Dundar, dini bayramların birliğin, kardeşliğin, iyiliğin ve güzelliklerin daha çok hissedildiği ve yoğunlaştığı günler olduğunu belirtti. Tekin Dundar, "Milletçe gelenek ve kültürümüzün önemli zaman dilimlerinden biri olan Kurban Bayramı’nın güzelliklerini birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşamaktayım. Kurban Bayramı bütün milletimizin yüreğine daha çok ferahlık ve huzur verecek milli birlik ve beraberliğimizi, manevi dayanışmamızı ve kardeşlik duygularımızı güçlendirecektir. Kurban Bayramı’nda yardım elinin uzatılması vazgeçilmez bir geleneğimizdir. Mutluluk ve sevincin paylaştıkça çoğalacağı unutulmadan, bu bayramı hepinizin aynı sevinç ve coşkuyla yaşayabilmesini temenni ediyorum. Bayramların bayram tadında yaşaması temennisiyle başta Müslüman alemi ve sizlerin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum" dedi.

Kaymakam Dundar ve beraberindekiler, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, 1. Hudut Tabur Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, buradaki polis ve askerlerle bayramlaştı.