Çaldıran’da cami açılışı

Kaymakam Dundar, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki ve İlçe Müftüsü Fikri Göncü ile Kuskunkıran Mahallesi’nde yapımı tamamlanan caminin açılışına katdı. Üç yıl önce yapımına başlanan ve belediye başkanının destekleriyle bitirilerek ibadete açılan camide okunan ezanla birlikte açılan iftarın ardından Dundar ve mahalleli, camideki ilk namazlarını birlikte kıldılar. İftar yemeğinde mahallelilere seslenen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dundar, “Merhamet ayı olan Ramazan-ı Şerifinizi ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Bugün malumunuz özel bir gündür, Hep birlikte idrak edeceğiz. Camimizin açılışını bugüne denk getirmeniz ayrıca bir anlam kattı. Umarız çok daha güzel günlerde birlik beraberlik içerisinde nice iftarlar açarız, nice bayramları birlikte geçiririz. Kuskunkıran, birliğin ve beraberliğin tesis edilmiş olduğu bir mahallemiz. Bunu sürekli görmekten mutluyuz. Sizlerle taziyelerde, iftarlarda ya da kamu hizmetlerinin yapımında mutlaka bir araya gelme imkanımız oluyor. Bizlerde kamu yatırımları noktasında elimizden geleni esirgemiyoruz. Bu birlikteliğin daim olmasını, bu gece hürmetine Rabbimden diliyorum. Bu birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni eder, gecenizi tebrik eder, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi

Mhalle Muhtarı Mustafa Kuşçu ise, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ın desteğiyle üç yıl önce yapımına başlanan camiyi bitirerek ibadete açtıklarını söyleyerek, “Kadir Gecesine denk gelen açılışımızda bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkan Vekilimiz Tekin Dundar’a mahalleli adına çok teşekkür ederim. Bizler hiçbir zaman yalnız bırakılmadık. Gerek kamu hizmetlerinde gerek taziye ve mahalle ziyaretlerinde her zaman yanımızda oldular. Bu ilçemizde yaşanan bir ilktir. Her türlü hizmetlerinden dolayı kaymakam ve ekibine teşekkürlerimizi borç biliriz” diye konuştu.

Kaymakam Dundar ve beraberindekiler, kılınan teravih namazının ardından mahalleden ayrıldılar.