Çaldıran’da cami ve mezarlık temizliği

Çaldıran Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından her hafta düzenli olarak camilerde yapılan temizliğin ardından, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle de ilçe merkezinde bulunan 7 camide genel temizlik yapıldı. Mezarlıklarda da bayram öncesi genel temizlik yapıldığını ifade eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Öncelikle İslam alemi ve il ile ilçemizde bulunan vatandaşlarımızın bin bir geceden daha hayırlı olan kadir gecesi ve Ramazan Bayramı’nı tebrik ederim. İlçemizde şimdiye kadar belediye hizmetleri arasında camii ve mezarlık temizlikleri yer almamıştı. Bu hizmeti yapmak ilk defa bizlere nasip oldu. İlçemizde bulunan camilerimizde her zaman düzenli olarak temizlik yapılmaktadır. Kadir gecesi ve Ramazan Bayramı dolayısıyla genel temizlik yapılarak camilerimizin avlularındaki genel onarım ve bakımlar yapıldı. İlçemizde bulunan Asri Mezarlıkta da genel bir temizlik yapılarak vatandaşlarımızın kaybettikleri sevdiklerinin mezarlıklarında dua edebilmelerini sağladık. Camilerimizde lokum ve gül suyu ikramında bulunarak, vatandaşlarımızın duaların da yer alamaya çalıştık” dedi.