Çaldıran’da cami yapımı

Temel atma törenine Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serdar Koç, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, Mahalle Muhtarı Halis Eryıldırım ve mahalle sakinleri katıldı. İlçe Müftüsü Fikri Göncü’nün okuduğu Kur’an-ı Kerim ve duaların ardından kurbanlık olarak getirilen koç kestirildi. Daha sonra Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar tarafından butona basılarak caminin temeline ilk harç boşatıldı.

Burada konuşan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesi’nde yapılacak caminin temelini attıklarını belirterek, “Okunan Kur’an-ı Kerim ve dualarla caminin temelini atıyoruz. Halkımız duyarlı bir halktır. İbadetgahlarına verdiği önem herkes tarafından da bilinmektedir. Hayırsever vatandaşımız ve mahalle sakinimiz Ferit Otman tarafından bağışlanan arsa üzerinde halkımızın da yardımıyla camimizin yapımına başladık. Camimiz 2 bin metrekare arsa üzerinde üç kattan oluşacaktır. Alt katı taziye evi, ikinci katı cami, üçüncü katı ise Kur’an kursu olarak hizmet verecektir. Halkımızın katkısıyla yapılacak olan camimize belediye başkanlığı olarak bizler de elimizi taşın altına koyarak üzerimize düşen maddi ve manevi yardımı yapacağız. Camimizin bu yıl ibadete açılmasını hedefliyoruz” dedi.