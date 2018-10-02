Çaldıran'da “Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler” konferansı

Van'ın Çaldıran Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle “Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler” konulu bir konferans düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansa; Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atay, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, müftülük personeli ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Fikri Göncü, camilerin; hayatın ve şehirlerin merkezine yerleşmesi gerektiğine vurgu yaparak, din hizmetlerinin sadece din görevlisinin değil, tüm Müslümanların görevi olduğunu söyledi.

Kaymakam Tekin Dundar ise, din görevlilerinin bulundukları köy, mahalle ve bölgelerdeki vatandaşların dinî ve ahlakî eğitiminden sorumlu olduklarını dile getirdi. Dundar, “Din görevlisine yüklenen bu ağır sorumluluk, din görevlisinin daha fazla çaba sarf etmesini gerektirmektedir. Toplumun sosyal ve eğitim seviyesinin yükselmesinde, refah ve huzurun sağlanmasında din görevlilerinin etkisi çok fazladır” dedi.

Daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Selim Aslan tarafından “Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömerler” konulu konferans verildi. Dr. Selim Aslan, camilerin Allah'ın yeryüzündeki evleri olduğunu belirterek, camileri imar edenlerin gerçek müminler olduklarını kaydetti. Aslan, “Camilerimizi sadece namaz ibadetini ifa etmek için kullanmaktan ziyade birer dinî ve ahlakî eğitim merkezine dönüştürmemiz gerekir. Bu anlamda din görevlilerine çok iş düşüyor” ifadelerini kullandı.