Çaldıran’da çilek yetiştiriciliği

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ın talimatıyla başlatılan çalışmayla tarım alanında bir ilke imza atıldı. Sebze ve meyve tüketimi konusunda tamamen dışarıya bağımlı ilçede çiftçilere yönelik iş alanlarının açılması konusunda başlangıç yaptıklarını dile getiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dundar, “İlçemizde çiftçilerimiz sadece hayvancılık ve buğday ekimi konusunda çalışmaktalar. Burada sebze ve meyve yetiştiriciliği konusunda üretim yapılamamaktadır, tamamen dışarıya bağımlıdır. 2100 rakımlı ilçemizde bulunan bakir toprakların değerlendirilmesi, çiftçilerimize başka tarım alanlarının açılması ve ilçe ekonomisine katkı sunması bağlamında önem arz etmektedir. Belediyemiz Park ve Bahçelere Müdürlüğümüz ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzün ortak yürüttükleri çalışmada, 5 dekarlık alan üzerinde deneme amaçlı 4-5 yıl hasat elde edilecek. Çilek fideleri dikimini gerçekleştirdik. İki gün içinde dikilen çilek fidelerinin gerekli bakımlarının ardından kırk gün içinde ilk hasadı toplamayı hedefliyoruz. İstediğimiz verimi elde etmemiz halinde çilek ekimini daha da yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. İstediğimiz sonuca varmamız halinde başka sebze ve meyvelerin yetiştiriciliği konusunda da çalışmalar başlatarak, ilçemizdeki tarım alanlarını genişletmeyi düşünüyoruz” dedi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Umut Doğan ise, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dundar’ın talimatıyla belediye ile ortak yürüttükleri çalışmalar sonucunda 5 dekarlık alanda Albion türü çileğin ekimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Doğan, “Uzman ekipler tarafından ekimi gerçekleştirilen çilek fideleri, damlama sulama yöntemiyle sulanıyor” diye konuştu.