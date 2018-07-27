Çaldıran’da doğal çilek yetiştiriciliği

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ın talimatıyla başlatılan çalışmayla tarım alanında bir ilke imza atılmıştı. Sebze ve meyve tüketimi konusunda tamamen dışarıya bağımlı ilçede çiftçilere yönelik iş alanlarının açılması konusunda bakir topraklarda başlangıç olarak çilek ekimi gerçekleştirilmişti. 40 gün aradan sonra yapılan emek sonrası çilekler hasat vermeye başladı. Çilek tarlasında inceleme yapan ve çileklerin tadına bakarak Türkiye’nin en doğal ve kaliteli çileğini ürettiklerini belirten Kaymakam ve Belediye Başkanı Tekin Dundar, “İlçemizde çiftçilerimiz sadece hayvancılık ve buğday ekimi konusunda tarım yapıyorlardı. Bu da gelenek haline gelmiş. Burada sebze ve meyve yetiştiriciliği konusunda üretim yapılamamaktadır, tamamen dışarıya bağımlıdır. 2050 rakımlı ilçemizdeki bakir toprakların değerlendirilmesi, çiftçilerimize başka tarım alanlarının açılması ve ilçe ekonomisine katkı sunması bağlamında önem taşımaktadır. Belediyemiz Park ve Bahçelere Müdürlüğümüz ile Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün ortak yürüttükleri çalışmada, 5 dekarlık alan üzerinde deneme amaçlı 5 yıl hasat elde edilmek üzere çilek fideleri dikimini gerçekleştirdik. Kırk gün sonrasında doğal olan çileklerimizin ilk hasadına başladık. Bunu ilçemizde gelenek hakline getirerek çiftçilerimize yeni iş imkanı olabilme fırsatını sunacağız. Bu çileklerimizi toplayarak, ilçe vatandaşlarımızın tadına bakma fırsatı sunacağız. Bunun yaygınlaştırılması konusunda hükümetimizin de çiftçiye verdiği destek projelerle hayata geçirilmesine katkı sunacağız” dedi.