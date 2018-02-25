Çaldıran’da ev yangını

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye 15 kilometre mesafede bulunan Umuttepe Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangını gören vatandaşlar, bir taraftan itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verirken, bir taraftan da yangına müdahale ettiler. İçeride bulunan biri 15 günlük bebek, biri yaşlı kadın 2 kişi dumandan zehirlendi. Bebek ve yaşlı kadın ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Jandarma yangınla ilgili tahkikat başlattı.