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07 Temmuz 2017 18:52

Çaldıran’da girişimcilik kursu

Van’ın Çaldıran Belediyesi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından ortaklaşa girişimcilik kursu açıldı.

Çaldıran’da girişimcilik kursu

07 Temmuz 2017 18:52


Çaldıran Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan girişimcilik kursu için müracaatların 12 Temmuz’da sona ereceği belirtildi. Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıran Belediye Başkanlığı ile KOSGEB tarafından ortaklaşa girişimcilik kursunu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açtıklarını söyledi. Durdar, “Eğitmenlerin ücretlerinin belediyemiz tarafından karşılanacağı girişimcilik kursundaki amacımız, KOSGEB’ten faydalanarak iş yeri açmak isteyen vatandaşlarımıza iş olanağı sağlamaktır. Amacımız, girişimcilik kurslarına 30 erkek ve 30 kadın kursiyerin sertifikalarını almaları ve iş sahibi olmalarını sağlamaktır. Kursiyerlerimiz dört günde 32 saatlik eğitimden sonra sertifika sahibi olabilecekler. İlçemiz, Van merkezine 110 kilometre uzaklıktadır. Van’a gidip orada kurslara katılabilmenin zor olduğunu düşündük. Bu hizmetin vatandaşlarımızın ikamet ettikleri yerde yapılmasını düşündük" dedi.




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