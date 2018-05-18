Çaldıran’da iş yerleri denetlendi

Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü gıda ve ziraat mühendislerinde katılımıyla ilçe de bulunan fırın, market, unlu mamullerin imal edildiği ve satıldığı iş yerleri denetlendi. Denetimde eksikleri bulunan esnaflar uyarılırken, son kullanma tarihi geçmiş ürünler toplanarak imha edildi. Konu ile ilgili açıklamalarda b ulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Ramazan aynın gelmesi ile birlikte zabıta müdürlüğümüzün denetimlerini arttırdık. Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın daha da sağlıklı ürünler tüketebilmeleri için zabıta ekiplerimiz Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü gıda ve ziraat mühendislerinde katılımıyla aralıksız devam etmektedir. Ekiplerimiz fırın, market, unlu mamullerin imal edildiği ve satıldığı iş yerleri, marketler kasaplar denetlenmektedir. İş yerlerindeki temizlik hijyen ve satılan ürünlerin son kullanımlarına bakılan denetimlerde usulsüzlük yapanlara uyarı ve para cezaları şeklinde uygulamalarda bulunulmaktadır. Bizler için insan sağlığı önemlidir. Özellikle Ramazan ve rahmet ayında denetimlerimiz sıklıkla devam edecektir” dedi.