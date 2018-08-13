Çaldıran’da işgal edilen yollar yeniden ulaşıma açıldı

Çaldıran ilçe merkezinde geçmiş tarihlerde işgal edilen yollar, Belediye İmar ve Şehirlik Müdürlüğü tarafından yapılan aplikasyon çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı. Çaldıran’da şimdiye kadar yolların bir kısmının işgal edilerek vatandaşların büyük sorun yaşadığını belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “1976 Çaldıran depreminden sonra kurulan yeni yerleşim merkezinde, vatandaşlarımızın bir kısmı bilinçsiz olarak yolları işgal etmişti. Burada ihata duvarları ve yapılar inşa ederek yolları ulaşıma kapatmışlardır. Vatandaşlarımızın bizlere yaptıkları müracaatların ardından İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzdeki teknik ekiplerin yaptıkları aplikasyon çalışmalarının ardından işgal edilen yolların tespiti yapıldı. İşgalcilere yapılan gerekli yazışmaların ardından yolların yeniden ulaşıma açılması için yıkım çalışmalarına başladık. İlçemizde artık şehirleşmeye doğru yol almış gidiyoruz. Mahalle aralarında kapalı yol kalmayacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Tüm işgal edilmiş yolların tespitlerinin ardından yeniden ulaşıma açacağız” dedi.

Mahalle sakinleri ise, belediyenin işgal edilen yolları yeniden açmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür ettiler. İşgal edilen yollardan dolayı evlerine ulaşabilmek için başka güzergahları kullanmak zorunda kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, imarlı ancak işgal edilen yolların açılması ile birlikte ulaşım sorunlarının ortadan kaldırıldığını ifade ettiler.