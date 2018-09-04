Çaldıran’da kapalı yollar tek tek açılıyor

Çaldıran Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’nde imarda yer alan, ancak ulaşıma kapalı olan yolları tek tek açmaya devam ediyor. Yolların ulaşıma açılmasından sonra kanalizasyon ve altyapı çalışmasının ardından parke taşı için hazır hale getirileceğini belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “İlçemiz büyük bir hızla gelişiyor ve her geçen gün nüfus yoğunluğu artıyor. Bu nedenle her yıl yeni meskenler yapılmaktadır. Yapılan yeni meskenlerin kullanabileceği imarlı, ancak ulaşıma kapalı yolların tespit çalışmasının ardından açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. İmarlı ancak ulaşıma kapalı yolların kanalizasyon ve altyapı çalışmalarının ardından stabilizesini hazırlayarak kilitli parke taşı yol yapımına hazır hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım sağlamalarına katkı sunuyoruz” dedi.

Mahalle sakinleri ise, yeni yapılan meskenlerin yolu bulunmadığını belirterek, kapalı yolların ulaşıma açmasının kendileri için büyük bir hizmet olduğunu söylediler. Vatandaşlar, “Evimize patika yollardan ulaşım sağlıyorduk. Yollarımızın yapılması ile birlikte artık evlerimize araçlarımızla giderek çamur deryasına dönüşen yollardan kurtulduk. Allah sebep olanlardan razı olsun” şeklinde konuştular.