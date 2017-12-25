Çaldıran’da karla mücadele çalışması

Kış mevsiminin çetin geçtiği Çaldıran ilçesinde geçen yıllara rağmen sıcak giden hava yerini kar yağışına bıraktı. Aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle ilçede onlarca mahallenin yolları ulaşıma kapanırken, Çaldıran Belediyesi ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aniden bastıran kar yağışından dolayı yol açma çalışmalarına aralıksız başladıklarını ifade eden İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “İlçemiz kış mevsiminde bahardan kalan günlerini yaşamaktaydı. Geçen yıllarda bu mevsimde hava sıcaklığı eksi 25-30 dereceleri buluyordu. Bu yıl yeni yıla girmemize bir kaç gün kalırken kar yağışı başlamış bulunmaktadır. Çaldıran Belediyesi olarak karla mücadele için oluşturduğumuz kriz masası çalışmalarına başladı. Onlarca mahalle yolumuz kapandı. Vatandaşlarımız, belediyemizin 7 gün 24 saat hizmet veren 0539 552 69 01 numaralı whatsapp hattına acil durumları bildirebilirler. Yol açma çalışmalarımızı zamanında yaparak, taşımalı öğrencilerimizin zamanında eğitimlerine devamı sağlıyoruz. Sabaha kadar kar temizleme çalışması yaparak, halkımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşamaktayız” dedi.