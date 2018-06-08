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08 Haziran 2018 17:56

Çaldıran’da karne coşkusu

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Çaldıran’da karne coşkusu

08 Haziran 2018 17:56


Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar beraberinde Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atay ve velilerinde katıldığı karne dağıtım töreni Yavuz Sultan Selim İlkokulunda düzenlendi. Karneleri öğrencilere veren Kaymakam Dundar, minik öğrencilere oyuncaklar da dağıttı. Başarılı öğrencileri tebrik eden Dundar, ”2017-2018 eğitim ve öğretim yılında çalıştınız emek verdiğiniz bu gün burada emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Başarı yakalayanlar sevinenler var, üzülenleriniz var. Yaz mevsimin tadını çıkararak zamanınız oldukça defter kitaplarınızı karıştırın. Almış olduğunuz bilgileri içinizde, ruhunuzda diri tutun. Başarısız olanlar umutlarını yitirmeyin, mutlaka sizlerde daha çok gayret ederek o başarıyı elde edebileceksiniz. Burada da ilçemizin diğer eğitim öğretim kurumlarında emek veren tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diler hayırlı tatiller diliyorum” dedi.


Kaymakam Dundar ve beraberindekiler daha sonra diğer sınıfları gezerek öğrencilere verilen karnelerin ardından okuldan ayrıldı.




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