Çaldıran’da kilitli parke taşı çalışması

Yukarı Kuyucak Mahallesi’ne 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 250 nüfusu bulunan Atyoran mezrasına yapılan aplikasyon çalışmalarının ardından bordürlü kilitli parke taşı yol çalışması başlatıldı. Yolu kullanılamaz halde olan mezrada yaklaşık 4 bin metrekarelik yolun yapılarak bir hafta içinde vatandaşın hizmetine sunulacağını belirten Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “İlçemiz Yukarı Kuyucak Mahallesi’ne bağlı yaklaşık 250 kişinin ikamet ettiği Atyoran mezramızda yollar kullanılamaz haldeydi. Vatandaşlarımız adeta yol çilesi yaşamaktaydılar. Fen İşleri Müdürlüğümüzdeki teknik elemanlarımızın yaptıkları aplikasyon çalışmalarının ardından mezramızın sokak ve ara yollarına bordürlü kilitli parke taşı yol çalışmalarına başladık. Mahallemize 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan Atyoran mezramıza yaklaşık 4 bin metrekare kilitli parke taşlı yolumuzun bir hafta gibi kısa sürede tamamlanması ile burada yaşayan vatandaşlarımızın yol çilesi sona erecek. Vatandaşımız, bu güzel hizmetten faydalanarak tozlu ve çamurlu yollardan kurtularak yol hizmetinden faydalanacaklardır” dedi.