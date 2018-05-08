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08 Mayıs 2018 12:23

Çaldıran’da kilitli parke taşı döşeme çalışması

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından kırsal mahallerde yürütülen bordürlü kilitli parke taşı yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çaldıran’da kilitli parke taşı döşeme çalışması

08 Mayıs 2018 12:23


Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Soğuksu, Toprakseven ve Alakaya mahallelerinde yaklaşık 40 bin metrekare kilitli parke taşı yol çalışması yapılacağı belirtildi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerdeki yollarda bordürlü kilitli parke taşı yol çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “İlçemizde bu yaz sezonu için planladığımız 700 bin metrekare kilitli parke taşı yol yapım çalışmalarına başladık. İlçemizde bulunan merkez ve kırsal mahallelerimizdeki yol sorununu yılsonuna kadar tamamen ortadan kaldırarak, ilçemizi yaşanır bir şehir haline getirmeyi planlıyoruz. Fizibilitesi çalışmaları tamamlanan yollarımızın yapımı için altyapı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Stabilizesi biten yollarımıza hemen bordürlü kilitli parke taşlarını döşeyerek, vatandaşlarımızın yol sorununu tamamen ortadan kaldıracağız. Bu yıl hedefimiz Çaldıran ilçe merkezi ve kırsal mahallelerimizdeki yol sorununu tamamen ortadan kaldırmaktır. Bizler, halkımıza yapılmamış ve ihmal edilmiş hizmetleri sunmak için buradayız” dedi.




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