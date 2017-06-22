Çaldıran’da mezarlık temizliği

Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan Asri Mezarlıkta bayram öncesi genel temizlik, ihata duvarlarının genel bakım ve peyzaj çalışmalarına başladı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Çaldıran Belediyesi olarak arife ve Ramazan Bayramı öncesinde ilçemizin Asri Mezarlığının ihata duvarlarındaki yıkıntılar, genel temizlik ve peyzaj çalışmaları başlattık. Amacımızın bayram arifesinde ve Ramazan Bayramında yapılacak olan mezarlık ziyaretinde halkımızın daha güzel, temiz ve hoş bir ortamda dualarını etmelerini sağlamakla birlikte sevdikleri ve değer verdiklerinin yatırlarımıza sahip çıkmamız açısında da yapılan çalışmalarımızın önemli olduğunu düşünüyorum. Çaldıran ilçemizin Asri Mezarlığımızda yapılan bu çalışma bir ilktir. Bu hizmetin bizlere kısmet olması mutluluk vericidir. Bayram sabahı belediyemize ait iki otobüs ücretsiz olarak taşıma hizmeti yapacaktır” dedi.