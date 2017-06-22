Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 15:32

Çaldıran’da mezarlık temizliği

Van’ın Çaldıran Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda genel temizlik, bakım ve peyzaj çalışması başlattı.

Çaldıran’da mezarlık temizliği

22 Haziran 2017 15:32


Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan Asri Mezarlıkta bayram öncesi genel temizlik, ihata duvarlarının genel bakım ve peyzaj çalışmalarına başladı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Çaldıran Belediyesi olarak arife ve Ramazan Bayramı öncesinde ilçemizin Asri Mezarlığının ihata duvarlarındaki yıkıntılar, genel temizlik ve peyzaj çalışmaları başlattık. Amacımızın bayram arifesinde ve Ramazan Bayramında yapılacak olan mezarlık ziyaretinde halkımızın daha güzel, temiz ve hoş bir ortamda dualarını etmelerini sağlamakla birlikte sevdikleri ve değer verdiklerinin yatırlarımıza sahip çıkmamız açısında da yapılan çalışmalarımızın önemli olduğunu düşünüyorum. Çaldıran ilçemizin Asri Mezarlığımızda yapılan bu çalışma bir ilktir. Bu hizmetin bizlere kısmet olması mutluluk vericidir. Bayram sabahı belediyemize ait iki otobüs ücretsiz olarak taşıma hizmeti yapacaktır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
21
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:26
  • Güneş :04:36
  • Öğle :12:19
  • İkindi :16:15
  • Akşam :19:42
  • Yatsı :21:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!