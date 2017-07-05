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05 Temmuz 2017 11:55

Çaldıran’da minibüs garajı yenilendi

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından ilçedeki minibüs garajı yeniden onarımdan geçirilirken, özel ve ticari araçlar için de özel alanlar yaptırıldı.

Çaldıran’da minibüs garajı yenilendi

05 Temmuz 2017 11:55


İlçe merkezindeki özel, ticari ve öğrenci servislerinin yol kenarlarında park etmelerini önlemek ve şehir içi trafiği rahatlatmak amacıyla Çaldıran Belediyesine ait olan atıl durumdaki 8 bin metrekarelik alanda kurulan minibüs garajı yeniden onarılarak hizmete açıldı. 200 aracın düzenli yerleştirileceği belirtilen ilçe garajının girişi ise, otomatik bariyerli kapı ile kontrol altına alındı. Araçların park yerlerini belirten boyama ve bariyerle park edilecek yerlerin belirlendiği garaj içerisindeki wc ve mescit de faaliyete geçildi. Garaj etrafındaki ihata duvarına tel panel çitler örülerek güvenlik de sağlandı.


Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıran Belediye Başkanlığına ait ilçe garajının 8 bin metrekare üzerinde inşa edildiğini belirterek, “İlçemiz D-975 karayolu üzerinde kurulmuş; nüfus ve trafik yoğunluğunun olduğu bir ilçemizdir. Ancak özel, ticari ve öğrenci servislerinin şehir içerisindeki yollarda park etmelerini önlemek ve şehir içindeki trafiğin akışını sağlamakla birlikte merkezdeki düzensiz park sorununu ortadan kaldırmayı hedefledik. İlçe garajımıza 200 aracın düzenli yerleşmesini planlayarak, giriş çıkışları otomatik bariyerli kapı ile kontrol edildi. Park yerlerini gösterir levhalar ile garaj içi araçların yönlendirilmesini sağladık. Garaj içerisindeki wc ve mescit faaliyete geçirilerek, garaj etrafındaki ihata duvarına tel panel çitler örülerek garajın güvenliğini sağladık. Bundan sonra ilçemizde ulaşımda da şehirleşme havasını yakalayarak daha güzel bir görünüm elde edeceğiz" dedi.




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