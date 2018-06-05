Çaldıran’da molotof kokteyli ve fişekler ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamanın devamında, "Yürütülen bu çalışmalar kapsamında; 2 Haziran 2018 tarihinde Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce; Çaldıran ilçesi Recep Tayip Erdoğan Mahallesinde bulunan bir ikamet ve müştemilatında yapılan aramada; 9 adet molotofkokteyli, 1 adet kurusıkı tabanca, 99 adet fişek ele geçirilmiştir. Elde edilen mühimmatla ilgili gözaltına alınan A.A. isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.