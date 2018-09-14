Çaldıran'da "Okul güvenliği değerlendirme” toplantısı

öğretimi sorunsuz başlatmak üzere "Okul güvenliği değerlendirme” toplantısı yapıldı.

Çaldıran Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda Kaymakam ve Belediye başkan Vekili Tekin Dündar başkanlığında gerçekleşen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz, Polat Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atay, okul idarecileri ve okul aile birliği başkanları katıldı. Yapılan toplantıda okul güvenliği öğrenci ve öğretmenlerin daha sağlıklı eğitim vermeleri ve almaları konuları değerlendirildi. Değerlendirme toplantısı ile ilgili açıklama yapan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, ”Çaldıran ilçemizde 2018 ve 2019 yılı eğitim ve öğretim yılının başlamasına başlamak üzereyiz. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul idarecilerimiz ile yaptığımız toplantıda yeni eğitim yılının başlangıcında hazırlıkları, okulların ve öğrencilerin güvenliğiyle ilgili alınan tedbirleri gözden geçirmek ve eğitim-öğretimi sorunsuz başlatmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul idarecilerimiz ile bir araya geldik. Güven içinde daha kaliteli ve düzenli eğitimin verilebilmesi için elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Yaz sezonunda eksiklikleri tamamlayarak okullarımız eğitim ve öğretime hazır bir durumda getirmiş bulunmaktayız. Gerek yatılı, gerek taşımalı eğitim ve öğretim görecek olan öğrencilerimiz eğitim ve öğretime eksiksiz başlamış olacaklar. Geleceğimiz olan çocuklarımızın verimli ve kaliteli bir eğitim elde edebilmeleri için Çaldıran Belediyesi ve Çaldıran Kaymakamlığı olarak elimizden gelen her şeyi yaptık yapmaya devam edeceğiz” dedi