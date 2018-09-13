Çaldıran'da "Okul güvenliği değerlendirme toplantısı" yapıldı

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar başkanlığında Okul güvenliği değerlendirme toplantısı" yapıldı.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar başkanlığında “Okul güvenliği değerlendirme toplantısı" yapıldı. Yeni eğitim yılının başlangıcında hazırlıkları, okulların ve öğrencilerin güvenliğiyle ilgili alınan tedbirleri gözden geçirmek ve eğitim-öğretimi sorunsuz başlatmak üzere yapılan toplantıya ayrıca kolluk amirleri, milli eğitim müdürlüğü, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.