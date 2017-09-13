Çaldıran’da okulların çevre düzenlemesi

Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince okulların açılmasına kısa süre kala çevre temizliği ve peyzaj çalışmaları yapıldı. İlçede yaz tatili döneminde okulların genel bakım, badana ve onarımının yapıldığını ifade eden Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “İlçemizde yaz sezonu boyunca okullarımızın genel bakım, onarım, boya ve badanasını yapmıştık. Okullarımızın yeni eğitim öğretim yılına başlamasına bir haftalık zaman kaldı. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarımızın çevre temizliği ve peyzaj düzenlenmelerini yapmaya başladı. Amacımız, eğitim yılının başlamasıyla birlikte çocuklarımızın sorunsuz ve tertemiz okullarda eğitimlerini yapmalarını sağlamaktır. Çaldıran Kaymakamlığı ve belediyesi olarak eğitime apayrı bir önem veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. İlçemizde eğitim çıtamızın yukarı çıkması ve başarının yakalanması için elimizden gelen her çabayı harcıyoruz, harcamaya da devam edeceğiz. Hizmet bizden, başarının yakalanması da öğrencilerimizden bekliyoruz” dedi.