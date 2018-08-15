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15 Ağustos 2018 15:59

Çaldıran’da parke taşı yol çalışması

Van’ın Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan parke taşı yol çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çaldıran’da parke taşı yol çalışması

15 Ağustos 2018 15:59


Fen İşleri Müdürlüğü tarafından aplikasyon çalışmaları tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Binbaşı Cesur Kıvanç ve Yavuz Selim mahallelerinde toplam 61 bin metrekare bordürlü kilitli parke taşı yol çalışması tamamlandı. Yaz sezonu sonuna kadar yolları yapılamayan ilçe merkezi ve kırsal mahalle yollarının tümünü bordürlü kilitli parke taşlarıyla süsleneceğini belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “İlçe merkezimizde aplikasyon çalışmaları tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Binbaşı Cesur Kıvanç ve Yavuz Selim mahallelerimizde başlatmış olduğumuz bordürlü kilitli parke taşı yol çalışmalarımızın 61 bin metrekaresini tamamladık. Ancak merkez mahallelerimizde yapılamayan yollarımız bulunmaktadır. Bu aplikasyon ve altyapı çalışmaları bitmiş durumdadır. Bunların da yapımını kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Çaldıran Belediyesi olarak 2018 yaz sezonu sonunda kadar toplamında ihalesi tamamlanan 700 bin metrekare yol yapımını kısa sürede başlayarak ilçe ve kırsal mahallelerimizde bulunan yollarımızın tamamını bordürlü kilitli parke taşları ile döşeyerek ilçemizdeki yol sorununu tamamen ortadan kaldıracağız. Böylelikle vatandaşlarımızın yol sorununu tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz” dedi.


İlçedeki sorunları tek tek çözmeye devam ettiğini belirten Dundar, “İlçemizde vatandaşlarımızın en çok dertlendikleri, çözüm istedikleri sorunların başında kış aylarında çamur deryasına dönen yazın da toz topraktan geçilemeyen yollardı. Bunu da vatandaşlarımızın arzu ettikleri şekilde çözüme kavuşturduk. Halka hizmeti Hakk’a hizmet bilme şuuruyla ilçemize hizmetlerimiz devam edecektir” diye konuştu.




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