Çaldıranda şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Çaldıran Belediyesince düzenlenen mevlit etkinliğine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Cumhuriyet savcısı Ercan Şahan, Adli hakimler Fatih Ulu, Cihat Ramazan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, kurum amirleri, güvenlik korucuları ve askerler katıldı. 24 Mayıs 2016 yılında Van’ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi arasında bulunan Tendürek bölgesinde araçların ateşe verilmesinin ardından ekibiyle bölgeye giderek PKK teröristlerce şehit edilen Binbaşı Kıvanç Cesur ve diğer şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Kur’an-ı Kerim tilaveti le bağlayan program okunan Mevlid-i Şerif’in ardından tüm şehitler için dualar edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çaldıran kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “İlçemizde görevi sırasında, teröristlerce kurulan hain tuzak sonucu şehadet şerbeti içen aziz şehit ve şehitlerişmizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimize sağlık dolu ömürler temenni ediyorum. Burada görev yaptığı komutanlıkta okunan Kur’an-ı Kerim ve salavatı şeriflerin başta Peygamber Efendimize (SAV) ve tüm şehitlerimizin ruhuna bağışlanmayla devletimiz vatanı uğruna hatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi asla unutmadı, unutmayacaktır. Aradan yıllar bile geçse bu ülkenin her karış toprağı aziz şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. Bu gün yaşadığımız huzur ve rahatı şehitlerimize borçluyuz. Ruhları şad oldun“ dedi. Verilen yemeğin ardından dualar edildi.