Çaldıran’da sivrisinek ve haşereyle mücadele

Kaz Gölü çevresinde kuluçka dönemlerinde larva mücadelesi yapan ekipler, akşam saatlerinde ise araçlarla aralıksız bir şekilde mahalle aralarıyla cadde ve sokakları ilaçlıyor. Baharın gelmesi ile birlikte ilk çalışmayı sivrisinek ve haşerenin bataklığı olan Kaz Gölü’nün çevresinde başlattıklarını belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “İlçemizde geçen yıl olduğu gibi bu yılda sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte sivrisinek ve haşerenin merkezi olan Kaz Gölü çevresinde kuluçka döneminde larva mücadelesinin ardından şimdi de ilçemizin ana cadde ve sokaklarıyla mahalle aralarında gece yarısına kadar aralıksız dolaşarak ilaçlama yapıyorlar. Titiz bir şekilde yürütülen çalışmalar sayesinde vatandaşlarımızın güzel yaz akşamlarında evlerinin bahçe ve balkonlarında zaman geçirebiliyorlar. Çalışmalarımız belirli periyotlara tüm mahallelerde yaz sezonu sonuna kadar devam edecektir” dedi.