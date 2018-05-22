Çaldıran’da stabilize yol çalışması

Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan aplikasyon kilitli çalışmalarının ardından bordürlü kilitli parke taşı yol yapımı için altyapı çalışmalarına başlandı. Alkaya Mahallesi’nde yolların tamamen kilitli parke taşlarla döşenerek, yok çilesinin sona ereceğini ifade eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız, yılardır yol çilesini yaşayarak; toz, toprak, çamur deryası yolları kullanmak zorunda kalıyorlardı. Bizler bu sorunun tamamen ortadan kaldırılması için çalışmalara başladık. Bu mahallemizde kış mevsiminde tüm aplikasyon çalışmalarını tamamlayan ekiplerimiz, kilitli parke taşı yol yapımı için altyapı çalışması olan stabilize yol çalışmalarına başladı. Aralıksız devam eden çalışmamızın toplamında 11 bin metrekare bordürlü parke taşı yol yapılacaktır. Alkaya Mahallemizde yol yapımının ardında vatandaşlarımızın çektiği çamurlu ve tozlu yol çileleri son bulacak inşallah” şeklinde konutu

Alkaya Mahallesi sakinleri ise, şimdiye kadar çile çektiklerini ifade ederek, “Bundan sonraki yaşamımızı belediyemiz tarafından yapılacak güzel yollarla daha huzurlu ve rahat bir şekilde sürdüreceğiz. Mahallemizin ana caddeleri ve ara sokakları bordürlü taşlarla döşenecek ve yol sorunumuz tamamen ortadan kalkacak. Allah yetkililerden razı olsun” dediler.