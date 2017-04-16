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16 Nisan 2017 13:18

Çaldıran’da su baskını

Van’ın Çaldıran Belediyesi, etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan su baskınlarına müdahale etti.

Çaldıran’da su baskını

16 Nisan 2017 13:18


İlçede etkili olan sağanak yağış ve eriyen kar suları nedeniyle Soğuksu ve Erginler mahallelerinde su baskını oldu. Bazı ev ve ahırların su altında kaldığı mahallede, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Mahalle sakinleri, Çaldıran Belediye Başkanlığına ait 0539 5526901 numaralı whatsApp hattından yardım istediler. Bunun üzerine belediye yetkilileri, mahallelere iki kepçe ve greyder gönderdi. İş makineleri, mahallelerde çalışma yaparak vatandaşların daha büyük zarar görmesini engelledi.



“Gece gündüz demeden halkımızın hizmetindeyiz”


Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, yağan yağmur ve eriyen kar sularının yoğun olması nedeniyle ilçeye bağlı bazı mahallelerde bulunan dere yataklarının taştığını belirterek, “Taşan dere yataklarındaki sular, mahallelerimizde sel baskınlarına yol açmaktadır. Havaların düzelmesiyle bu dere yataklarını genişleterek bir sonraki sezonda vatandaşlarımız böyle bir sorunla karşılaşmayacaklardır. Mahalle sakinleri belediyemize ait whatsApp hattı üzerinden ihbarda bulunarak bize bilgi ulaştırdılar. Anında olay yerine iki kepçe ve greyder sevk ettik. Belediye yetkililerimiz olay yerinde incelemelerde bulunarak gerekli önlemeleri aldılar. Bizler gece gündüz demeden halkımızın hizmetindeyiz. Halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak benimsedik” dedi.




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