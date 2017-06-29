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29 Haziran 2017 15:50

Çaldıran’da susuz tarım arazileri, yeniden tarıma kazandırılıyor

Van Büyük Şehir Belediye Başkanlığı ile Çaldıran Belediyesi Başkanlığı tarafından ilçede yapılacak olan çalışmalarla binlerce dönüm susuz tarım arazileri, yeniden tarıma kazandırılacak.

Çaldıran’da susuz tarım arazileri, yeniden tarıma kazandırılıyor

29 Haziran 2017 15:50


Van Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, ilçede çiftçilerin ekili arazilerin sulanmasında kullanılacak sulama kanalların yeniden açılması ve var olan kanalların temizlenmesi yönünde ortak bir çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışmayla Yukarı Yanıktas, Aşağı Yanıktas, Yukarı Mutlu, Kuskunkunkıran, Yavuzselim, Kışla, Demircik, Hangediği, Burcakalan, Toprakseven, Osmanlı, Umuttepe, Çubuklu , Kaşım, Temrenli, Alikelle, Zulfubulak, Hankoy, Yağbasan, Aşağı Güldüren, Yukarı Gülderen, Sellik, Kurtoğlan, İncealan, Yukarı Dikme, Beydogan, Aşağı Dikme, Altıyol, mahallelerinde bulunan binlerce tarım arazisi yeniden tarımda kullanılmaya kazandırılacak.


Konu ile ilgili açıklama yapan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Van Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ortak başlattıkları çalışmada tarımsal arazilerin yeniden düzenli olarak kullanılmasında verimliliği artırmak için var olan sulama kanallarının temizlenmesi ve yeniden başka sulama kanallarının açılması sonucunda ilçemizin farklı 29 mahallesinde çalışmalar başlattık. Bu çalışma ile binlerce tarımsal arazisinin yeniden tarıma kazandırılmasını planlıyoruz. Tarımsal arazilerin sulama kanallarının yapılmasıyla birlikte çiftçilerimiz emeklerinin karşılığımı alarak tarımsal alanlarımızın genişletilmesi de sağlanmış olacak“ dedi.




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