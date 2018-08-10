Çaldıran’da temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor

Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe ve kırsal mahallelerde düzenli olarak temizlik çalışmalarını yürütüyor. Bahar aylarıyla birlikte başlatılan temizlik çalışmalarında binlerce ton çöp toplanarak mahalleler arındırılıyor. Temizlik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “İlçe merkezi ve kırsal mahallelerimizdeki temizlik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Altyapısı oturmuş güç bir kadroyla yapılan çalışmalarımızda, yılbaşından bugüne kadar ilçe genelinde bin 900 kamyondan oluşan binlerce ton çöp toplanarak, mahallelerimiz çöplerden temizlendi. Vatandaşımıza daha temiz ve yaşanılabilir bir ortam sağladık. Aralıksız devam eden ve belli periyotlarda sürdürülen temizlik çalışmalarımızda iş araçlarımız ve onlarca personelimizle daha temiz bir Çaldıran için çalışmalarımız devam edecek. Belediyemiz bir yandan temizlik yaparken diğer bir yandan eskimiş çöp konteynerlerinin bakımlarını yaparak, eskimişlerin de yerine yenilerinin konulmasıyla genel bakım ve bakteri barındırmaması için gerekli yıkama çalışmalarını sürdürüyor” dedi.