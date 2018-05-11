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11 Mayıs 2018 17:08

Çaldıran’da ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ sergisi

Van’ın Çaldıran ilçesindeki Hafsa Hatun Yatılı Kız Ortaokulu tarafından ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ sergisi açıldı.

Çaldıran’da ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ sergisi

11 Mayıs 2018 17:08


Hafsa Hatun Yatılı Kız Ortaokulunda açılan bilim fuarı sergisine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Aksoy, Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Alp Şevket Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atay, kurum amirleri ile öğretmen ve veliler katıldı. 60 öğrencinin hazırladığı toplam 30 projenin yer aldığı serginin açılışını yapan Kaymakam Dundar ve beraberindekiler, projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.


Özel eğitim sınıfı öğrencilerinin hazırladıkları ‘beceri öğretimi defteri’ projesini anlatmaları ise duygulu anlar yaşattı.


Türkce, fen bilimleri, sosyal bilgiler, özel eğitim, din kültürü, matematik, İngilizce, müzik, görsel sanatlar ve teknoloji tasarım dallarında hazırlanan projeleri çok beğendiğini ifade eden Kaymakam Dundar, “Göreve atandıktan sonra eğitim öğretim alanındaki olumlu değişimi görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Eğitim ve öğretime yapılan emeklerimizin karşılığını bu projelerle elde etmek, ülkemizin geleceği açısında büyük önem arz etmektedir. Yarınlarımız olan çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin katkılarıyla yapılan çalışmaları tebrik ediyorum. Daha güzel yarınlar için geleceğimiz olan çocuklarımızın daha kaliteli eğitim ve öğretim elde edebilmeleri için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.




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