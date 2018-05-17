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17 Mayıs 2018 12:37

Çaldıran’da ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ sergisi

Van’ın Çaldıran ilçesindeki Zahide-Mehmet Salih Tamince Teknik Anadolu Lisesi tarafından ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ sergisi açıldı.

Çaldıran’da ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ sergisi

17 Mayıs 2018 12:37


Zahide-Mehmet Salih Tamince Teknik Anadolu Lisesinde açılan bilim fuarı sergisine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atay, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, kurum amirleri ile öğretmen ve veliler katıldı. 84 öğrencinin hazırladığı 21 projenin yer aldığı serginin açılış kurdelesini kesen Kaymakam Dundar ve beraberindekiler, projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.


Tarih dalında hazırlanan “Çaldıran’da Çanakkale’yi Yaşıyorum” projesini anlatan öğrenciler, Çanakkale’yi göremediklerini, ancak o Çanakkale ruhunu buradan yaşadıklarını ifade etti. Bunun üzerine Dundar, başarılı olan bir grup öğrenciyi Çanakkale’ye göndereceğini belirterek, “Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan projeler son derece güzel. Geleceği parlak öğrencilerimizin varlığı bizleri son derece mutlu kılıyor. Öğretmen ve öğrencilerimiz bilişim, yiyecek ve içecek, edebiyat, fizik, tarih ve matematik dallarında projeler hazırlamışlar. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Biz de her zaman maddi ve manevi desteklerimiz ile öğretmen ve öğrencilerimizin yanında yer aldık. Destek vermek bizden, başarı öğrencilerimizden” dedi.




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